Belahyane: "Via dal Nizza perché era un tappo per la mia crescita"

Reda Belahyane è uno dei prospetti più interessanti dell'Hellas Verona di Zanetti, già nel mirino di diversi grandi club: "Sono andato via dal Nizza perché ho discusso con il ds, mi disse che non avevo speranze di giocare. Farioli era l'allenatore e mi chiese pazienza, ma io l'ho vissuta come un tappo alla mia crescita. Amo la pazienza, ma di più giocare e il Verona mi seguiva da un po'. Zanetti mi ha dato fiducia e mi parla tanto. La Serie A è più complicata della Ligue 1, mi aiuterà a crescere".