Nonostante la corte dell'Arsenal, il Bayern Monaco ha intenzioni di tenersi stretto Leroy Sane, in scadenza a giugno. Molto presto, fa sapere Sky Sport De, le due parti torneranno a incontrarsi per il rinnovo: i bavaresi gli proporranno un altro contratto fino al 2028 per un investimento totale di circa 14-16 milioni di euro lordi.