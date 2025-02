Bayern Monaco, Musiala rinnova fino al 2030

Il Bayern Monaco blinda la propria stella Jamal Musiala. Il centrocampista 21enne, arrivato in Baviera dal Chelsea nel 2019, ha rinnovato il contratto con il club tedesco fino al giugno 2030. "Le persone vanno allo stadio per giocatori come Musiala, è un calciatore davvero eccezionale - ha dichiarato il presidente del Bayern Herbert Hainer - A volte sembra che le leggi della gravità non si applichino a lui. Merito della nostra dirigenza e del board, oggi è una giornata molto buona per il Bayern". Il rinnovo di Musiala fa seguito a quelli recenti di Alphonso Davies e di Manuel Neuer, mentre sono in scadenza a fine anno i contratti di Joshua Kimmich, Leroy Sanè e Thomas Muller.