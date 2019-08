"Dobbiamo ancora ampliarci". Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, a due giorni dalla partita inaugurale della Bundesliga contro l'Hertha Berlino spiega che non ritiene la rosa completa. "Il fatto è che abbiamo ancora bisogno di qualcosa", ha spiegato il tecnico. Ieri il Bayern ha ufficializzato Ivan Perisic dall'Inter. "Sono contento che Ivan sia il primo - ha aggiunto Kovac - ma sappiamo anche che può infortunarsi, dobbiamo essere pronti per questa eventualità. Abbiamo bisogno di giocatori per rafforzare e migliorare la squadra". Se i campioni di Germania hanno compensato in difesa la partenza di Mats Hummels con gli arrivi di Benjamin Pavard (Stoccarda) e Lucas Hernandez (Atletico Madrid), il settore offensivo è orfano di tre giocatori chiave: Franck Ribery, Arjen Robben e James Rodriguez. Perisic si aggiunge ai compagni di reparto Serge Gnabry e Kingsley Coman, ma il Bayern ha bisogno di altre soluzioni per competere ad altri livelli sui vari fronti. La stampa evoca diversi nomi di attaccanti, tra cui Philippe Coutinho (Barcellona), Timo Werner (Lipsia), Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) o Gareth Bale (Real Madrid), ma Kovac si astiene dal commentare quelle che lui chiama "voci". La scorsa settimana, prima dell'arrivo del Perisic, anche l'attaccante Robert Lewandowski aveva chiesto ai dirigenti "altri tre giocatori".