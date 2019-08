Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, ha difeso pubblicamente l'acquisto ormai quasi definito di Ivan Perisic: "Sì, posso confermare che oggi era a Monaco. Penso però che le critiche sul suo conto siano fuori luogo, come se non si trattasse di un buon giocatore. Anche Effenberg è arrivato qui che aveva 30 anni ed ha portato la squadra a vincere la Champions. Dobbiamo smettere di guardare solamente all'età, ma anche cosa abbiano ottenuto questi ragazzi finora, e come possono aiutarci adesso".