Bastoni-Real, è tutto aperto: dalla Spagna novità per l'Inter

Il Real Madrid di Mourinho vuole Alessandro Bastoni. L'Inter chiede 70 milioni: i dettagli della trattativa e il legame tra i due club

19 Giu 2026 - 16:09
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Alessandro Bastoni © italyphotopress

Alessandro Bastoni © italyphotopress

Alessandro Bastoni resta nell'orbita Real Madrid. Il centrale mancino dell'Inter è il primo obiettivo di José Mourinho per la difesa dei Blancos: lo scrive Marca. Se in passato il Barcellona aveva accarezzato l'idea di acquistarlo, lo scoglio della valutazione nerazzurra (non meno di 70 milioni di euro) aveva frenato ogni velleità catalana. L'Inter, d'altronde, considera il suo numero 95, sotto contratto fino al 2028, una colonna portante del progetto tecnico di Cristian Chivu e non ha alcuna intenzione di svenderlo.

Tuttavia, la disponibilità economica del Real Madrid cambia radicalmente lo scenario: se i Blancos decidessero di assecondare le richieste interiste, l'apertura alla trattativa diventerebbe inevitabile. I rapporti tra i due club sono buoni, vedi l'imminente trasferimento di Denzel Dumfries e rinsaldati dal recente incontro tra Florentino Pérez e Beppe Marotta, e potrebbero favorire un dialogo diretto spiega il quotidiano spagnolo. 

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