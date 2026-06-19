Bastoni-Real, è tutto aperto: dalla Spagna novità per l'Inter

Alessandro Bastoni resta nell'orbita Real Madrid. Il centrale mancino dell'Inter è il primo obiettivo di José Mourinho per la difesa dei Blancos: lo scrive Marca. Se in passato il Barcellona aveva accarezzato l'idea di acquistarlo, lo scoglio della valutazione nerazzurra (non meno di 70 milioni di euro) aveva frenato ogni velleità catalana. L'Inter, d'altronde, considera il suo numero 95, sotto contratto fino al 2028, una colonna portante del progetto tecnico di Cristian Chivu e non ha alcuna intenzione di svenderlo.