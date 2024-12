Alessandro Bastoni, nell'intervista a Libero, ha parlato anche di mercato: "Sei stato cercato da top club, Confermi? Qualcuno mi ha cercato, ma ho sempre dato massima priorità all’Inter. C’è una vita oltre al calcio e la mia famiglia sta benissimo qui. Gioco in un’Inter al top che lotta per vincere in ogni competizione, non ho mai avuto mezzo pensiero sulla necessità di dover cambiare".