Il Bari deve far i conti con un rifiuto illustre in vista della prossima stagione. Il club di Aurelio De Laurentiis ha ricevuto il diniego da parte di Alessandro Nesta che non ha accettato di sedere sulla panchina dei Galletti. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com in pole ci sarebbe ora Ignazio Abate anche se non mancano alternative come Rolando Maran e Fabio Caserta.