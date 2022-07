Barcellona, in settimana le presentazioni di Dembelé e Raphinha. Per Lewandowski non è facile

LA LIGA

Il mercato blaugrana entra nel vivo: dopo Kessie e Christensen, nei prossimi giorni altre ufficialità

Joan Laporta, presidente del Barcellona, a margine di una riunione della dirigenza a Olot ha confermato: "Questa settimana presenteremo Dembelé e Raphina". Pochi minuti dopo la dichiarazione, sul sito del club è comparso un comunicato: "L’FC Barcellona e il Leeds United Football Club hanno raggiunto un accordo di principio per il trasferimento di Raphael Dias Belloli, Raphina, in attesa che il giocatore superi le visite mediche". Un'operazione da 67 milioni di euro. Il giocatore, infatti, si trasferirà in blaugrana per circa 58 milioni di euro a cui si potrebbero aggiungere ulteriori 9 milioni di euro di bonus. L'esterno offensivo brasiliano è atterrato in Catalogna poco dopo l'annuncio, ora sosterrà le visite mediche, prima della firma e della presentazione ufficiale, che dovrebbe essere organizzata per venerdì. Ousmane Dembelé, invece, dopo aver mancato l’accordo per il rinnovo di contratto scaduto ormai lo scorso 30 giugno, sembrerebbe aver cambiato idea. Il Barcellona e il francese avrebbero raggiunto un accordo per un nuovo contratto con scadenza nel 2024.

Laporta non ha voluto, invece, entrare nei dettagli sulla firma di Robert Lewandowski: "Stiamo facendo tutto il possibile, non è facile, ma stiamo lavorando bene". La richiesta del Bayern Monaco è di 70 milioni, il Barcellona ne avrebbe offerti 50. Il polacco si è unito ai compagni di squadra per il ritiro, ma preferirebbe risparmiarsi l'imbarazzo di doversi presentare sabato davanti ai tifosi del Bayern dopo aver chiarito le sue intenzioni di lasciare il club bavarese. L'intenzione del Barça era quella di risolvere la situazione prima di sabato, contando su di lui per partire, lo stesso giorno, per la tournée negli Stati Uniti. Tuttavia, la posizione del club tedesco è stata finora riluttante a trasferirlo.

In queste ore è arrivato anche un altro annuncio da parte del Barcellona: Francisco Trincao è un nuovo giocatore dello Sporting CP. L'accordo per il trasferimento del giocatore a Lisbona è stato raggiunto con un prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2023.

