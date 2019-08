Coutinho e Vidal potrebbero trovare poco spazio in questo Barcellona e anche Valverde sembra lanciare un messaggio ai due sudamericani, al centro di voci di mercato. "Su di loro la penso esattamente come sugli altri. Sono arrivati in ritardo a causa della Copa America e devono rimettersi in forma. L'anno scorso, Coutinho e Vidal sono stati importanti, ma ora c'è maggior concorrenza e devono lottare di più per ottenere una maglia", ha detto l'allenatore blaugrana dopo il successo sul Napoli.