Barcellona, riparte la trattativa per il rinnovo di De Jong

Frankie De Jong vuole rimanere al Barcellona ancora a lungo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il centrocampista olandese sta spingendo per prolungare la sua permanenza in Catalogna. Attualmente l'accordo firmato dal De Jong ha scadenza giugno 2027. La trattativa tra i vertici blaugrana e gli agenti del giocatore è da tempo arenata, ma ora sembra che il calciatore si sia convinto e stia spingendo per una fumata bianca. Oltre a trovarsi benissimo a Barcellona, l'olandese crede che lo stile di Flick si sposi perfettamente con il suo modo di giocare e sembrerebbe quindi più propenso ad accettare un compromesso sul piano dello stipendio e della durata del contratto.