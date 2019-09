Dall'anno prossimo Lionel Messi potrà lasciare il Barcellona liberamente. Ma lo scenario non spaventa Gerard Piquè. "Sì, so che Leo può partire gratis alla fine di ogni stagione. Tuttavia tutti sappiamo l'impegno che ha con il Barça e quindi non mi preoccupo affatto. Ha solo guadagnato il diritto di poter scegliere cosa fare del suo futuro dopo tutto quello che ha dato", le parole del difensore spagnolo a El Larguero.