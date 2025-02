Ansu Fati rimarrà a Barcellona, per lo meno fino a fine stagione. Il calciatore spagnolo ha rifiutato le proposte provenienti da Besiktas e Fenerbahce come riportato da Tuttomercatoweb.com rimanendo così in Spagna fino a giugno sapendo di non aver molto spazio con Hansi Flick in panchina.