Inigo Martinez non sembra voler pensare al rinnovo di contratto con il Barcellona, quanto piuttosto a lavorare intensamente per i blaugrana. A confermarlo in conferenza stampa è stato il calciatrore blaugrana: "Non sono concentrato su questo... se lo estendiamo, molto bene. Altrimenti, beh, dirò che ho trascorso due anni. La mia attenzione è tutta sul campo"