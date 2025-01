Barcellona, Flick: "Araujo è un leader, vorrei firmasse il rinnovo"

L'allenatore del Barcellona, il tedesco Flick, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro il Getafe, parlando del futuro di Ronald Araujo, obiettivo di mercato della Juventus: "L'ho già detto dopo la partita contro il Betis. Ha un anno e mezzo di contratto ed è un giocatore importante per la squadra. Sarebbe bello se firmasse il rinnovo. Si vede in allenamento che è un leader". Su Ansu Fati, finito nel mirino del Como: "È molto importante essere onesti con i giocatori e io sono stato onesto con lui. Abbiamo parlato di diverse opzioni e ora è una sua decisione. Se vuole restare, va bene, è un giocatore della Masia. Questo è professionale: contano il campo e le prestazioni. Il mio lavoro è aiutarlo a migliorare ed è quello che vogliamo fare con tutti i giocatori. Ansu è molto professionale e io voglio sempre aiutarlo".