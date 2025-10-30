Logo SportMediaset

Mercato

Barcellona, Etta Eyong nel mirino

30 Ott 2025 - 11:05
Etta Eyong ha iniziato la sua stagione con numeri che non possono passare inosservati: i 6 gol nelle prime 10 partite di Liga sono un biglietto da visita che sta iniziando a circolare nelle sedi di qualche grande club, tra cui il Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di un attaccante e già in estate avevano provato a bloccare il camerunese, che aveva visto, però, sfumare il suo trasferimento al Barça a causa di situazioni legate al fair play finanziario. Chissà che il secondo tentativo possa essere quello giusto: Laporta potrebbe fare un ulteriore tentativo nella finestra di gennaio, forte della volontà del giocatore di chiudere l'accordo con una grande squadra per poi terminare la stagione in prestito al Levante

