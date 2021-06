Barcellona: Coutinho proposto all'Inter, su Pjanic c'è il PSG

MERCATO

Lo stipendio del brasiliano però frena l'operazione di ritorno in nerazzurro del brasiliano. Dalla Francia conferme sull'ex Juve

Il Barcellona, come gran parte dei top club mondiali, ha necessità di sfoltire la rosa e tagliare il monte stipendi. Tra i giocatori fuori dal progetto di Koeman ci sono anche Philippe Coutinho e Miralem Pjanic, su cui i media spagnoli (e non solo) si concentrano molto in queste ore. Il brasiliano sarebbe stato proposto anche all'Inter mentre sull'ex Juventus c'è l'ombra dell'onnipresente Paris-Saint Germain. Getty Images

Per il brasiliano sarebbe un ritorno in nerazzurro visto che l'Inter è stata la squadra a portarlo nel calcio europeo, era il 2010. Complessivamente 47 partite con la maglia interista, in mezzo anche il prestito all'Espanyol, poi la cessione al Liverpool dove ha vissuto i migliori anni. Per il 28enne, a parte la collocazione tattica (appena preso Calhanoglu, tra l'altro), si parla di prestito con diritto di riscatto ma c'è pure l'ostacolo dello stipendio: 10 milioni di euro netti, decisamente sopra i progetti di Suning.

Diversa la situazione di Pjanic, visto che anche dalla Francia rilanciano di un interesse del PSG. Secondo i media transalpini, infatti, dopo Wijnaldum secondo Pochettino servirebbe un altro centrocampista di spessore e Leonardo non vuole tirarsi indietro. In questo modo il Paris, non troppo preoccupato dalla crisi economica dovuta alla pandemia e al Fair Play Finanziario, darebbe una mano alle casse del Barça.