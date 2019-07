Coutinho non è sul mercato, o meglio potrebbe lasciare il Barcellona solo per andare nel Psg a parziale conguaglio di Neymar. Lo scrive oggi il catalano 'Mundo Deportivo' aggiungendo che il Barça non ha ricevuto alcuna offerta per il brasiliano (valutato 120 milioni) che dunque, dopo le fatiche di Coppa America, tornerà a disposizione di Valverde domenica prossima in occasione della presentazione

ufficiale della squadra nel trofeo Gamper contro l'Arsenal. Ufficialmente, secondo quanto detto dal presidente Josep Maria Bartomeu, Coutinho "non è in vendita", anche se diverse squadre, principalmente in Premier, hanno fatto qualche sondaggio con l'entourage del giocatore. Però ad oggi, scrive il giornale spagnolo, nessuna offerta formale per Coutinho è arrivata negli uffici del Camp Nou. Considerando che il mercato inglese chiude l'8 agosto, l'unica concreta possibilità di far le valigie sarebbe alla volta di parigi, se mai dovesse prendere forma il trasferimento di Neymar in Catalogna: Coutinho a quel punto, al pari di Dembelè o Rakitic, potrebbe potrebbe essere uno dei giocatori da inserire nell'operazione, che resta comunque assai difficile.