Barça, trovato l'accordo per il rinnovo di Flick

Hansi Flick ha già convinto tutti al Barcellona. Il tecnico tedesco ha appena vinto la Copa del Rey, ma il giudizio sul suo operato era già positivo in precedenza. E come potrebbe essere altrimenti con una squadra in corsa per il triplete a fine aprile? I catalani sono primi in campionato e in semifinale di Champions, in piena lotta su tutti i fronti. Per questo l'accordo con il tecnico tedesco per il prolungamento di un anno era già stato trovato in febbraio. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, le firme sul nuovo contratto con scadenza 2027 arriveranno a maggio.