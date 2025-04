Barça, Laporta: "Rinnovo di Flick? Preferisce contratti corti"

Hansi Flick si è preso il Barcellona. Il tecnico tedesco è in corsa per il secondo triplete della sua carriera, dopo quello chiuso alla guida del Bayern Monaco. In Catalogna sono pazzi di lui e la volontà del club, espressa dalle parole del presidente Laporta, sarebbe quella di blindare l'allenatore: "Flick sa che vogliamo che questo capitolo continui il più lungo possibile. Lui preferisce contratti di breve durata, rinnovando di anno in anno. Mi sembra che ciò sia evidente vedendo il suo attuale contratto".