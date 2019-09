Ora è ufficiale: il Banfield ha esonerato Hernan Crespo dal ruolo di direttore tecnico. Lo ha reso noto lo stesso club argentini in un comunicato. L'ex attaccante di Parma, Lazio, Inter e Milan a sua volta, attraverso un messaggio sui social ha ringraziato "la famiglia del Banfield per l'amore e il supporto in questi mesi di lavoro insieme". Crespo, che in precedenza aveva come unica esperienza da allenatore quella in Italia con il Modena, paga a caro prezzo i risultati negativi della squadra che in 18 partite di campionato ha collezionato solo quattro vittorie, sei pareggi e otto sconfitte.