Balotelli verso la Turchia, il presidente dell'Adana Demirspor conferma: "Trattativa all'85%"

Nuova avventura in Turchia per Super Mario Balotelli, che dopo la fine del rapporto col Monza è pronto a firmare per l'Adana Demirspor, club neo promosso nella massima serie turca. La conferma arriva direttamente per bocca del presidente del club, Murat Sancak, che ai microfoni del portale 'A Spor' ha dichiarato: "La trattativa con Mario Balotelli è all'85%”.