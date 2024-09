Balotelli si allena e spera in un club: "Voglio giocare in Italia"

In cerca di squadra

Balotelli si allena in provincia di Brescia: "Sono qui perché è il mio lavoro. È la mia vita. Voglio farmi trovare pronto"

Si torna a parlare di chi in Italia ha fatto sognare e forse, anche arrabbiare, migliaia di tifosi, soprattutto a Milano: Mario Balotelli. Il numero 45 più conosciuto nella storia del nostro calcio è al momento svincolato: gli ultimi anni lo hanno visto tra gli svizzeri del Sion e i turchi dell'Adana Demirspor, suo ultimo club, con cui il contratto è scaduto lo scorso luglio. Super Mario si è così rifugiato nella "sua" Brescia, più precisamente a Castegnato, dove ogni giorno si allena nel centro sportivo in compagnia di suoi due amici: il portiere del Desenzano Alberto Rizzi, di soli 16 anni, e Simone Ghezzi, calciatore che milita in Prima categoria.

Al cronista di Repubblica che lo ha intercettato al termine della sua sessione di allenamento, l'ex attaccante di Inter e Milan rivelato quelli che sono i suoi piani e i suoi sogni: "Mi piacerebbe davvero tanto restare in Italia questa volta". L'ultima squadra italiana ad averlo ingaggiato fu il Monza di Berlusconi e Galliani, che tanto lo aveva voluto nel dicembre del 2020. Prima le avventure con il Brescia, la doppia vita al Milan e l'Inter, dove con Mourinho vinse, a soli vent'anni, il Triplete nel 2010. Le milanesi e le squadre estere in cui è stato, su tutte Manchester City e Nizza, lo avevano portato anche in Nazionale. A chi gli chiede se pensa di poter rivestire un giorno la maglia azzurra, Super Mario risponde così: "Quello che importa per me è tornare a giocare, alla Nazionale non ci penso".

Balotelli si è creato un programma di allenamento tutto suo assieme alla parte fisica affidata a uno specialista del settore, Stefano Mazzoldi. Intercettato dal quotidiano, ha dichiarato: "Mario fa sul serio, ci siamo quasi. L'approccio è ottimo e spero che la preparazione possa finirla in un nuovo club". Per poter trovare una nuova squadra, Super Mario ha tempo fino al 12 dicembre, data in cui scade il tempo del tesseramento dei calciatori svincolati. La sua carriera racconta di 495 presenze e 210 gol nei club e 36 apparizioni con 14 reti in Nazionale.

