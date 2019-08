Il Napoli è alla ricerca di un attaccante "da 30 gol a stagione" per dirla con le parole di De Laurentiis e i nomi sul taccuino degli azzurri sono: Mauro Icardi (ma bisogna battere la concorrenza della Juve), Fernando Llorente (che è svincolato) e, a sorpresa, anche Mario Balotelli. Stando al Corriere dello Sport, infatti, nell’ambito dell’affare-Lozano, Raiola avrebbe offerto al Napoli la candidatura di SuperMario. Anche l'attaccante ex Marsiglia è senza squadra, negli ultimi giorni sembrava molto vicino al Flamengo, ma se avesse la chance di tornare in Italia...