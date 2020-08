Balotelli fa 30 anni, cose turche per il compleanno: il Besiktas punta su di lui

NUOVO CAPITOLO

Mario Balotelli compie 30 anni e in regalo potrebbe esserci "cose turche". Dopo la fine del rapporto tormentato col Brescia, l'attaccante è in cerca di un nuovo ingaggio e il Besiktas sarebbe la squadra più interessata al suo cartellino. L'offerta sarebbe di due milioni all'anno di ingaggio più eventuali bonus, con un primo intoppo: l'idea non sembra entusiasmare l'allenatore Sergen Yalcin che preferirebbe un giocatore più affidabile.

Le trattative con Mario Balotelli sarebbero in fase avanzata, nonostante i dubbi dell'allenatore del club turco. Secondo Fanatik, principale quotidiano sportivo turco, per attrarre Balotelli il Besiktas avrebbe offerto un ingaggio da due milioni di euro l'anno, negoziando i bonus con il suo agente, Mino Raiola.

La prospettiva di ingaggiare 'SuperMario' sta entusiasmando i sostenitori delle 'Aquile Nere' di Istanbul, come dimostrano le migliaia di messaggi che negli ultimi giorni i tifosi gli hanno rivolto su Twitter, invitandolo ad unirsi al club con l'hashtag "Come to Besiktas". Il club parteciperà agli spareggi della prossima Champions League, argomento che potrebbe fare presa sul giocatore, 30 anni oggi, reduce da una stagione difficile a Brescia, conclusasi con l'allontanamento.

Proprio le ormai note esuberanze comportamentali di Balotelli e le sue prestazioni altalenanti alimentano i dubbi del tecnico del Besiktas, Sergen Yalçin, che preferirebbe reclutare un attaccante più affidabile, come scrive il quotidiano Milliyet.