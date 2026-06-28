Aumentano le pretendenti per Liberali: sull'ex Milan c'è anche la Fiorentina

Il nome di Mattia Liberali continua a essere uno dei più caldi in questo mercato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il trequartista del Catanzaro sarebbe finito anche nel mirino della Fiorentina. Il classe 2007 è seguito con attenzione da diversi club di Serie A tra cui Como, Sassuolo e Torino. Fabio Paratici, direttore sportivo dei viola, lo apprezza particolarmente per la sua versatilità, visto che può giocare anche come esterno d'attacco, posizione in cui a Firenze vorrebbero fare un investimento. Nell'ultima stagione in Serie B, Liberali ha collezionato 4 gol e altrettanti assist in 29 presenze: la clausola rescissoria col Catanzaro è di 6 milioni di euro.