Audero lascia il Como e va al Palermo

Emil Audero riparte dalla Serie B. Il portiere ha lasciato il Como per accasarsi al Palermo. "Emil Audero si trasferisce al Palermo FC in prestito fino al termine della stagione. In bocca al lupo, Emil!", si legge in una nota del club lariano. "Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Como le prestazioni sportive di Emil Audero. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo - riporta invece il club siciliano -. A Emil il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".