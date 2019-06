ATTENTA INTER, IL LIVERPOOL SU PEPE

08/06/2019

Si complica la rincorsa dell'Inter a Nicolas Pepe, uno degli obiettivi di Marotta per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Per il formidabile attaccante del Lille, reduce da una stagione molto positiva, si è infatti inserito il Liverpool con Klopp pronto a offrire 80 milioni al club francese e 3 milioni più bonus al giocatore fino al 2024.