Diego Pablo Simeone evita l'argomento mercato nella conferenza stampa che precede la sfida tra l'Atletico Madrid e una selezione della MLS. "James Rodriguez? Non parlo dei giocatori che non ci sono, parlo di quelli che ci sono, stanno facendo molto bene". I colchoneros, così come il Napoli, sono interessati al colombiano ma il Real Madrdi sembra averlo tolto dalla lista dei partenti dopo il grave infortunio di Asensio.