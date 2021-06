Atletico scatenato: dopo De Paul vuole Dybala. Proposto lo scambio con Saul

DALLA SPAGNA

Secondo il Mundo Deportivo la squadra di Simeone ha sondato il terreno per portare l'argentino a Madrid

Dopo la conquista della Liga l'Atletico Madrid è pronto a dare la scalata all'Europa. La voglia di puntare sempre più in alto della squadra di Simeone è confermata dalla recente conclusione dell'affare De Paul e dai contatti con la Juventus per arrivare a Paulo Dybala. Per abbassare il costo del cartellino, i "colchoneros" stanno pensando di offrire ai bianconeri Saul Niguez. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo sarebbe questa la strategia per arrivare alla "joya".

Resta però da capire quale possa essere, a questo punto, la volontà di una Juventus che sembra seriamente intenzionata a puntare su Dybala per la prossima stagione, soprattutto pensando al più che probabile addio di Cristiano Ronaldo. Le stesse mosse di mercato dei bianconeri, per quanto riguarda l'attacco, dimostrano che l'obiettivo è quello di cercare una punta pura e, dopo il rinnovo del prestito di Morata, affidarsi a una rosa che comprenda, oltre alla punta della nazionale spagnola e a Dybala, a un attaccante di peso da pescare in un gruppo che comprende Icardi, Milik e Dzeko.