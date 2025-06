L'Atletico Madrid a caccia di un terzino. Dopo il mancato accordo con il Milan per Theo Hernandez, i colchoneros sembrano aver cambiato obiettivo per il ruolo di terzino sinistro. Infatti, secondo Fabrizio Romano, adesso il favorito per la fascia è Andrew Robertson, di proprietà del Liverpool. Sarà difficile strapparlo ai Reds, ma l'acquisto imminente dei Kerkez da parte della squadra di Slot potrebbe liberare lo scozzese in direzione Spagna.