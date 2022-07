Svolta Ederson: salta l'allenamento, accordo tra Atalanta e Salernitana

Il calciomercato sa essere spietato, e di certo non si fa frenare davanti a parole o a virgolettati. Ne sa qualcosa Morgan De Sanctis, neo ds della Salernitana, che nella conferenza stampa di ieri annunciava: "Per quanto riguarda Ederson, rimarrà al 99% nell'organico". E' tuttavia bastato un solo giro d'orologio per capovolgere la situazione: il brasiliano ha trovato l'accordo con l'Atalanta ed ha saltato gli allenamenti di quest'oggi. Definiti i termini contrattuali con squadra e giocatore, alla Salernitana andranno 15 milioni di euro più il cartellino di Lovato, per una valutazione complessiva dell'operazione stimata attorno ai 25 milioni.