Atalanta, Tudor e Sarri in pole per il post Gasperini

"Se non vuole rinnovare ce ne faremo una ragione". In casa Atalanta sono già partite le manovre per il dopo Gasperini: le parole di Luca Percassi sono un segnale chiarissimo. Dopo nove anni la storia d'amore tra il 67enne e gli orobici potrebbe interrompersi, e tra i profili più apprezzati in casa nerazzurra per la successione ci sono quelli di Igor Tudor e Maurizio Sarri, quest'ultimo fermo dal marzo del 2024 dopo l'addio a stagione in corso con la Lazio. Il tecnico toscano piace anche al Milan.