Ieri leggenda del Liverpool, a breve nuovo giocatore dell'Atalanta. Martin Skrtel è il centrale che la Dea andava cercando da qualche tempo, ovvero da quando ha lasciato partire Gianluca Mancini in direzione Roma. Il difensore slovacco è atterrato questa mattina all'aeroporto di Orio al Serio, prendendo poi la strada per Bergamo per effettuare le visite mediche con l'Atalanta. Più avanti sarà il momento della firma e dell'ufficializzazione da parte del club nerazzurro.