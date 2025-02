Atalanta, Percassi: "Rispetteremo la volontà di Gasperini"

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha commentato a DAZN le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini relative al suo contratto con la Dea. "Messaggio di addio di Gasperini? Il tema rinnovo lo abbiamo sempre affrontato a fine stagione, mai così tanto in anticipo - ha spiegato -. Proprio per il grande rapporto che c'è con il mister rispetteremo la volontà, ce ne faremo una ragione se non vorrà rinnovare". "Al momento abbiamo un contratto - ha aggiunto -. Qualsiasi discorso sarà fatto a fine stagione, ora siamo concentrati sulle prossime partite". "Non sono tematiche attuali, dobbiamo pensare alle tante partite difficili che abbiamo e vediamo: con grande tranquillità, l'unico obiettivo è fare il bene dell'Atalanta", ha concluso Percassi.