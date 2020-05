Atalanta, ora l'Atletico Madrid punta su Duvan Zapata

Forza fisica straripante e senso del gol da attaccante di razza: Duvan Zapata ha contribuito a far grande l'Atalanta nelle ultime due stagioni ma, se arrivasse ora l'offerta giusta, potrebbe arricchirne le casse societarie. Per il colombiano non mancano gli estimatori e su questo fa leva il presidente bergamasco Percassi che in maniera pragmatica ha alzato un solo muro di fronte alla sua eventuale cessione, quella di un cartellino valutato non meno di 60 milioni. Cifra alta: lo era prima della pandemia e lo è a maggior ragione oggi, ma gli approcci per Duvan non sono comunque mancati. L'Inter lo aveva "opzionato" la stagione scorsa come "piano B" qualora non fosse arrivato Lukaku, la Juve lo ha inserito quest'anno nella rosa dei papabili sostituti di Higuain assieme a Milik e a Icardi, l'Atletico Madrid lo vede come erede di Diego Costa, tanto più ora che l'arrivo di Cavani dato per scontato a gennaio è quanto mai in dubbio visto il reciproco interesse tra l'uruguagio e l'Inter.