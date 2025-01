Luca Percassi risponde alle richieste di Gianpiero Gasperini non sbilanciandosi sul calciomercato. Il dirigente dell'Atalanta ha spiegato come gli arrivi potrebbero esser in casa: "Come sempre, se ci sarà una buona occasione, che sia utile, la accoglieremo. A giorni riavremo Scamacca e siamo molto contenti di questo".