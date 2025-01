Atalanta, Luca Percassi: "Mercato? Numericamente squadra completa tutti reparti"

"Numericamente la squadra è completa in tutti i reparti, staremo attenti se ci saranno da cogliere alcune opportunità. Dispiace per l'infortunio di Kossonou, che coincide con il rientro di Scalvini. E siamo contenti che Scamacca sia rientrato con il gruppo. Sappiamo quanto per noi si importante questo giocatore. Il calo della squadra? Stiano giocando con una frequenza così alta che non è facile avere sempre il massimo, ma il lavoro fino ad oggi è straordinario, i giocatori si stanno comportando in maniera eccellente, siamo a metà del percorso, ci aspettano ancora tante partite e siamo contenti di poterle giocare". Così Luca Percassi, ad dell'Atalanta a Sky Sport, èpocio prima della sfida contro il Napoli. "In U23 ci sono ragazzi che si stanno mettendo in mostra, starà al mister cogliere il momento giusto per dargli il giusto spazio, stiamo contenti del lavoro che si sta facendo", ha aggiunto.