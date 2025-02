Atalanta, Luca Percassi: "Contenti di chi è arrivato"

L'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, traccia un bilancio del mercato invernale della Dea. "Diciamo che siamo molto contenti dei ragazzi che sono arrivati, non ci aspettavamo di dover intervenire. Nella sfortuna fortunatamente il mercato era aperto e quindi siamo riusciti a intervenire. Per quanto riguarda Maldini è un ragazzo che rientra perfettamente nella filosofia Atalanta e come diciamo sempre se ci sono soluzioni valide siamo pronti a coglierle per mettere a disposizione del mister giocatori utili", ha detto a Mediaset.