L'Atalanta è a caccia di rinforzi d'esperienzadi per la Champions League e secondo Tuttosport i nomi caldi sulla lista di Gian Piero Gasperini sono quelli di due giocatori che l'allenatore conosce bene per averli valorizzati ai tempi del Genoa: Diego Laxalt, esterno sinistro uruguaiano in uscita dal Milan, e Andrea Bertolacci. Il centrocampista romano, dopo l'esperienza in rossonero, è svincolato e per questo sarebbe anche un'occasione low cost per il club orobico.