L'Atalanta ha ufficializzato il prestito al Frosinone con diritto di riscatto, del terzino sinistro Fabio Eguelfi ('95) e del centrocampista svizzero Nicolas Haas ('96). Eguelfi, scuola Inter, acquistato dai bergamaschi nell'estate del 2017, è reduce da due stagioni consecutive a titolo temporaneo, prima nel Cesena e quindi a metà fra Verona e Livorno, senza aver mai disputato gare ufficiali con Gian Piero Gasperini. L'ex nazionale elvetico Under 21, invece, ha trascorso il 2018-2019 al Palermo dopo aver totalizzato 11 presenze di cui 2 in Coppa Italia in nerazzurro

nel 2017-2018.