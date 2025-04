Atalanta, derby United-City per Ederson: la Dea vuole 60 milioni

Tutti pazzi per Ederson. Il centrocampista dell'Atalanta in questa stagioni ha stregato definitivamente tutti, confermando il rendimento da top player anche in Champions League. E così le due squadre di Manchester, City e United, hanno messo gli occhi su di lui, ritenendolo uno dei centrocampisti più completi in circolazione. Il brasiliano per Gasperini è diventato un irrinunciabile, come dimostrano le 43 presenze tra tutte le competizioni arricchite da 4 gol e 3 assist. Per questo serviranno almeno 55/60 milioni, secondo quanto riporta Matteo Moretto, per portarlo via da Bergamo.