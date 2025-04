Atalanta convinta da Kossounou: si tratta col Leverkusen sul prezzo

Nonostante ii tanti problemi fisici, Odilon Kossounou a Bergamo ha convinto tutti. Il gigante ivoriano è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Leverkusen e, dopo un periodo di apprendistato, si è preso la difesa dell'Atalanta. Poi però è arrivato l'infortunio che l'ha costretto a un lungo stop di 4 mesi: un guaio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori. E il dialogo tra i dirigenti della Dea e quelli del Leverkusen si è acceso proprio nel momento di decidere insieme le terapie per rimettere in sesto il centrale. Da lì sono partiti i discorsi per la permanenza di Kossounou a Bergamo: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo dell'Atalanta è abbassare quel diritto di riscatto da 20 milioni pattuito lo scorso agosto. In caso i tedeschi facessero muro per abbassare il prezzo, Percassi e D'Amico proporrebbero riproporre un affare in stile CDK: stipulare un nuovo prestito ce però preveda un obbligo di riscatto legato a un traguardo semplice.