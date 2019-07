L'Atalanta ha confermato il prestito secco al Pescara di Filippo Melegoni per un'ulteriore stagione. Il centrocampista di Azzano San Paolo (Bergamo) classe '99, prodotto del settore giovanile nerazzurro nel quale si era laureato campione d'Italia Under 17 nel 2016, conta una sola presenza in prima squadra, nel primo tempo contro la Sampdoria a Bergamo in campionato il 22 gennaio 2017. Recentemente è stato nel giro della Nazionale Under 20, di cui è stato capitano, senza però prendere parte ai Mondiali in Polonia.