ASTON VILLA, ROGERS RINNOVA PER SEI ANNI

L'Aston Villa ha annunciato il rinnovo di Morgan Rogers per sei anni. Una decisione che è stata confermata dallo stess club con un comunicato stampa: "L'Aston Villa è lieta di annunciare che Morgan Rogers ha firmato un nuovo contratto con il club. Il centrocampista offensivo ha trovato un accordo che lo legherà al Villa Park fino al 2030. Rogers è arrivato al Villa nel febbraio 2024 dal Middlesbrough e ha esordito nella vittoria per 5-0 contro lo Sheffield United, segnando il suo primo gol contro il Brentford ad aprile. Finora in questa stagione ha segnato tre gol e tre assist, oltre a una serie di prestazioni stellari. Le sue impressionanti prestazioni con le sue divise bordeaux e blu gli sono valse la convocazione nella nazionale maggiore dell'Inghilterra per l'ultimo turno di incontri internazionali, dove ha esordito contro la Grecia la scorsa settimana".