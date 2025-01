Ascoli da record: l'esonero di mister Di Carlo arriva via social

La sconfitta dell'Ascoli per 2-1 sul campo della Lucchese nel campionato di Serie C è costata l'esonero fulmineo dell'allenatore della squadra bianconera Domenico Di Carlo. Pochi istanti dopo il fischio finale è stato il patron Massimo Pulcinelli a comunicarlo con un post su Instagram, aggiungendo "chiediamo scusa ai nostri tifosi, prestazione indegna". Di Carlo era arrivato sulla panchina dell'Ascoli lo scorso 3 ottobre subentrando a Massimo Carrera, dopo un interregno di una sola settimana in cui la squadra era stata temporaneamente affidata all'allenatore della Primavera, Cristian Daniel Ledesma.