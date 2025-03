Arsenal, Saliba giura fedeltà: "Voglio rimanere e vincere trofei"

Uno dei giovani difensori più forti d'Europa si toglie dal mercato: William Saliba giura fedeltà all'Arsenal. Il centrale francese classe 2001 ha parlato riguarda una sua possibile partenza: "Sono molto contento qui e non ho intenzione di muovermi. Non c'è fretta per il rinnovo, ho ancora 2 anni e mezzo di contratto. Non è urgente". Poi Saliba parla delle sue ambizioni con i Gunners: "Voglio vincere trofei importanti all'Arsenal. Se te ne vai senza aver vinto nulla i tifosi non si ricorderanno di te. Voglio vincere qualcosa di importante qui".