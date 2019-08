È un Arsenal scatenato in questi ultimi giorni di mercato. Dopo aver acquistato dal Lille Nicolas Pépé per 80 milioni di euro i Gunners non vogliono fermarsi qui e hanno chiesto al Barcellona Philippe Coutinho in prestito. Lo riportano la stampa inglese e quella spagnola. Le due società ne riparleranno in queste ore proprio in occasione del trofeo Gamper, che vedrà i Gunners affrontare i catalani al Camp Nou. L'ex Liverpool, pagato complessivamente 160 milioni di euro nel gennaio 2018, rischia di avere poco spazio in squadra nella prossima stagione, chiuso dall'arrivo di Antoine Griezmann.