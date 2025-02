Arsenal e Chelsea bomber cercasi: derby di mercato su Isaak e Ekitike

A Londra c'è fame di gol. Arsenal e Chelsea sono falcidiate dagli infortuni nel reparto offensivo, ma a prescindere dalle assenze sembra chiaro che entrambi gli attacchi in estate verranno rinnovati alla ricerca di nuovi gol. Secondo quanto riportato da CaughtOffside il primo nome sulla lista dei club londinesi sarebbe Alexander Isaak del Newcastle. Un profilo giovane e già testato in Premier: proprio per queste ragioni la punta svedese ha un costo proibitivo. Il piano B sarebbe per entrambi i club Hugo Eketike: l'ex Psg sta dimostrando tutte le sue qualità in Bundesliga tanto da finire sul taccuino di Gunners e Blues.