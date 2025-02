L'infortunio di Kai Havertz ha messo in difficoltà l'Arsenal e Mikel Arteta che dovrà far i conti con l'emergenza in attacco. Il tecnico spagnolo ha però escluso possibili acquisti nel mercato degli svincolati: "Esploro ogni possibile situazione e prendo una decisione da lì - ha spiegato Arteta -. Ci alleniamo meno che mai. Abbiamo meno tempo per allenarci, i muscoli e i tendini non sono preparati ad assorbire lo stress e non hanno nemmeno il tempo di recuperare".